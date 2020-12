Ingénieur en nutrition et Diététicienne, j'exerce sur Rodez (Le Monastère) et Decazeville.

Je fais partie de plusieurs "équipes" dans le cadre de mon activité libérale, pour mes consultations et pour des ateliers de prévention: Essentiel Nutrition, RéPPOP, Equipes pluridisciplinaires en Aveyron (maison de santé de Decazeville, maison thérapeutique de Nauviale), réseau Maigrir 2000.



Mes compétences :

Diététicien

Diététique

Nutrition

Nutritionniste