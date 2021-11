Cécile MILLET

Ayant un goût prononcé pour la culture du Web et du graphisme, curieuse, proactive et autonome, je suis en quête d'une expérience professionnelle dans la conception de supports Web et/ou Print.



Récemment diplômée d'un Bachelor BAC+3 en Design graphique et Stratégie digitale, j'ai eu l'occasion de mettre un pied dans le monde du travail pendant 5 mois afin de confirmer mon sens de la communication ainsi que ma pratique de la suite Adobe. Cette année m'a permis par ailleurs de maîtriser l'intégration de sites web, d'être capable de déterminer les médias qui correspondent le mieux à un problème de communication; de savoir mener une réflexion en équipe; d'être capable d'animer des images et du texte en motion design et de savoir rédiger en connaissance des paramètres du référencement naturel.



Pour illustrer mes propos, je vous recommande de faire un tour sur mon portfolio se trouvant à l'adresse suivante : http://www.cecile.webndesign.fr .



(Je réside actuellement en Haute-Normandie mais je suis évidemment prête à me déplacer et à m'installer rapidement dans une autre région. Je suis d'ailleurs habituée à changer d'environnement et je trouve même cela enrichissant.)



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe Flash

Adobe InDesign

Microsoft PowerPoint

Google Sketchup