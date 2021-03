Cecile NOYGUES

Perspicace, polyvalente et organisée, je suis force de proposition et minvesti dans tout ce que jentreprends.

Mon expérience ainsi que mon aisance relationnelle me permettent dêtre opérationnelle rapidement.



Mes compétences :

Relation clientèle et commerciale

Elaboration de compte-rendu et process

Gestion des litiges transport

Saisie transport

SAV et relation client

Retour de tournée

Facturation et recouvrement des impayées

Assistante polyvalente

Logiciels : Traplus, SIP400, Sage, EBP

Pack office

ADV gestion de tarif et service client

Microsoft Excel

SAP