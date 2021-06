Cécile SAISON

Actuellement formatrice / consultante (Ressources humaines, management de projet, communication orale et écrite professionnelle), je propose mon expertise pour travailler au service d'un projet commun.



Au-delà des diplômes, outils, techniques et méthodologies, c'est sur le terrain auprès des équipes que j'ai évolué.

Dans un environnement économique, social et environnemental complexe, j'ai appris à m'adapter aux changements par l'acquisition régulière de nouvelles compétences.





Mes Atouts :

- Aisance relationnelle

- Goût pour le terrain, le conseil et l’accompagnement

- Goût et capacité à mener plusieurs projets de front

- Force de propositions



Mes compétences :

Communication

Formation professionnelle

Management

Ressources humaines

Recrutement