Cecile TONIUTTI

Après plusieurs années passées dans le domaine de l'immobilier, j'ai décidé d'agrandir mon horizon, et de me tourner vers la gestion de patrimoine.

J'ai suivi de nouvelles formations (immobilier, finance, assurance) et obtenu les habilitations et inscriptions nécessaires à l'exercice de mon métier, qui est très réglementé.

J'ai décidé également de travailler de façon indépendante, pour devenir Consultante Patrimoniale, Ce qui me permet d'oeuvrer sans pression, sans hiérarchie, tout en étant en position totale d'écoute et de bienveillance auprès de mes clients, .

Aujourd'hui, spécialisée en stratégies financières, j'apporte aide et conseils aux personnes qui souhaitent diminuer leurs impôts, se constituer un patrimoine, ou préparer leur retraite en toute sérénité.



Mes compétences :

Marketing relationnel

Conseil

Recherche de financement

Prêt immobilier

Gestion immobilière

Épargne

Épargne retraite

Assurance Vie

Finance