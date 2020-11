Assurer un service de qualité au travers de nos clients les plus connus du marché bancaire, a son niveau le plus elevé de projets et /ou de resolution d'incidents informatique unitaire ou de masse sur poste de travail ou serveurs.

Une bonne dose de technique, d investigation et un sens prononcé pour la relation humaine représente au mieux le rôle de MOE et de Lead Manager.



Mes compétences :

Système d'information

Management

Gestion de projet

Formation