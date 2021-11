Cedric CADE

Sorti d'une Ecole de Commerce avec un BTS Action Co, j'ai aujourd'hui une expérience réussite de 20

ans dans le commerce.



De la logistique, à la vente, en passant par la tenue d'un magasin et par un poste d'encadrement depuis plus de 10 ans en tant que Responsable Magasin et Commerce Référent, j'ai suivi un Parcours Professionnel Evolutif au sein de mon entreprise pour devenir Directeur de Centre et été validé début d'année 2015. Je prends la Direction d'un Centre en 2017. Toujours à la recherche de nouveaux défi, je reste ouvert à toutes opportunités...



Personne motivé et investi, je base mon travail autour de valeurs incontournables comme l'exemplarité, la confiance, l'engagement et le respect des procédures. Je recherche toujours le moyen de pouvoir maintenir la motivation et le professionnalisme de mon équipe ainsi que de les impliquer à la vie de l'entreprise.

Bon sens de la communication et de la relation humaine, j'aime accompagner les collaborateurs et les faire évoluer.

Dans les taches de gestion et administratives :Optimisation de la gestion des flux produits, de la pertinence économique du niveau de stocks, maîtrise des opérations dinventaires, gestion des linéaires. Analyse et suivi compte exploitation, établir objectifs qualitatifs et quantitatifs



Mes compétences :

Vente

Communication

Automobile

Internet

Marketing

Gestion

Encadrement

Distribution