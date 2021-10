Cédric CHAMBON

Avocat actuellement Directeur Juridique en recherche active de poste de Directeur ou Responsable juridique dans une entreprise publique ou privée, doté de plus de 10 ans d'expérience, en droit public et droit privé.



Expert des affaires publiques et privées, nationales et internationales (PI IT, droit commercial, droit des contrats, droit civil, droit des sociétés, droit des baux, droit de l'informatique, droit de la communication, droit des sociétés, droit administratif), droit de la promotion immobilière et droit social.



Réel communicant et manager de talent sachant faire monter en compétence et transmettre ses connaissances à ses collaborateurs, flexible et adaptable, expert en contentieux et conseil juridique.



Doté d'un esprit de synthèse et d'analyse ainsi que d'excellentes capacités rédactionnelle.