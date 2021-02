Cedric DUPORGE

Technicien d'exploitation en ville de Tourcoing.

Gestion du parc et du stock, suivi des commandes, livraison du matériel, déploiement des systèmes, déploiement physique des matériels informatique sur l'ensemble des agents de la ville (1500 agents sur 60 sites réparties sur le territoires de la ville)

En charge du développement du numérique dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville et de ce fait, interlocuteur "ville" privilégié des directeurs, enseignants et inspections.



Dynamique et curieux, j'aime mettre au défi mes connaissances et mes compétences afin de rester perpétuellement en formation, un atout, je pense, indéniable dans mon domaine.



Mes qualités d'écoute, d'organisation mais aussi mon tempérament moteur et ma force de proposition sont autant de qualités que je mets volontiers au service des personnels pour les aider à remplir efficacement leurs missions. Jusqu'à ce jour, ces points forts m'ont permis de trouver de nouveaux défis grâce à de nouvelles missions et j'espère continuerons de me le permettre encore longtemps!



Mes compétences :

Gestion de projet

Systèmes et réseaux

Informatique

Administration réseaux

Administration système

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Méthodologie

Autonomie professionnelle