Cédric HASNIER

RESPONSABLE INFORMATIQUE DU POLE VINCI-ENERGIES FRANCE FACILITIES ILE DE FRANCE TERTIAIRE SEPTEMBRE 2013 A CE JOUR

Périmètre : 20 entreprises opérationnelles, 13 serveurs, 1600 utilisateurs informatisés, management transverse de 5 personnes - Neuilly sur Seine



Animation, management transverse de 5 correspondants informatique technique

Pilotage des projets Vinci-Energies France, de la direction des systèmes dinformation (VESI) et du management de mon pôle

Gestion de la politique des achats informatique dans une démarche RSE

Gestion des projets de croissances externes, déménagements dentreprises

Animation des CPD et pilote la saisie des traitements sensibles dans le registre interne afin dêtre en accord avec le RGPD

Garant de la sécurité des systèmes dinformation

Audits sur la sécurité des SI des entreprises, conseils à lélaboration de plan de continuité informatique

Analyse des performances, mise en place des mesures damélioration de la qualité et de la productivité du SI

Vérifie les budgets informatiques des entreprises

Digitalisation des entreprises, digital corner, reverse mentoring, formation et sensibilisation au SSI