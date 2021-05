Cédric HÉNON (HENON)

Si je devais résumer.... "En permettant à une culture de l'interdépendance de s'imposer, les entreprises puisent dans le potentiel de chaque collaborateur et modifient les relations entre elles et leurs salariés". Sir John Whitmore



Mon ADN...

Curiosité - Lorganisation, un organisme vivant

Humilité - Une gestion des talents inclusive

Carpe diem - Lincertitude, source de créativité et dopportunités

Empathie - Considérer le sentiment de précarité dans un contexte de changement

Résilience - Les vertus de léchec



Mon quotidien...

Revisiter lorganisation - Cartographie des risques, questionner les pratiques & les process

Cohésion déquipe - Forces et complémentarités, points de vigilances et causes originelles

Prise de décision - Cap et modalités de mise en œuvre dun changement réussi

Manager & Organiser - Une collaboration durable impactante

Créer du lien - Transversalité, horizontalité et verticalité

Gestion de la diversité interculturelle et intergénérationnelle à linternational

Améliorer la performance des collaborateurs en révélant leur potentiel

Valoriser limpact dun « focus RH » pour une organisation



15 années dexpérience en entreprise en France et à létranger comme responsable de projet, DRH (titulaire, mentor) et Directeur du développement organisationnel

4 années dexpérience comme consultant - formateur



Jeffectue des accompagnements individuel ou collectif d'entrepreneurs et de collaborateurs (managers, directeurs, comité de direction) dune organisation au travers du conseil, du coaching ou de la formation.



Mon cœur de métier porte tant sur laudit d'organisation, la définition des valeurs et des objectifs avec les parties prenantes que sur lanalyse des pratiques managériales.



Membre de l'ISD http://www.institutdelasociodynamique.com/