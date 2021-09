Cédric PHILIPPEAUX

Bonjour,



Après un contrat de huit ans dans l'armée de terre, suite à une création de poste, j'ai été technicien informatique, responsable multi-sites à la Croix-Rouge Française. Fin 2014, je suis rentré chez ENI école pour obtenir un titre de niveau II d'administrateur systèmes et réseaux. Je suis certifié ITIL depuis mars 2016. Depuis plus de deux ans, je travaille pour la communauté de commune Erdre et Gesvres, je suis responsable des systèmes et réseaux téléphonie de la ville de Treillieres.



Mes 20 années d'expérience professionnelle m'ont permis de développer mes compétences techniques et personnelles, mon organisation et mon goût pour le travail collaboratif. Aujourdhui, je souhaite mettre en pratique mes compétences et contribuer au fonctionnement et à l'évolution d'un établissement dans le domaine de la formation, de la scolarité ou de la santé, de préférence. Je suis ouvert à toutes propositions



Ambitieux, polyvalent, sociable, j'ai le sens du service et du relationnel. Ma capacité d'adaptation, mon empathie et ma curiosité seront autant d'atouts pour mener à bien les missions qui me seront confiées.





Mes compétences :

Gestion de projet

Assistance utilisateurs

Réseaux informatiques & sécurité

Wakeonlan

Solution antivirus avec console centralisée

Virtualisation

Déploiement de parc

Gestion des sauvegardes et restaurations

Administration de serveurs

Gestion de la messagerie

Gestion de parc informatique

Support informatique