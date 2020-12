Cédric ROBERT

Après plusieurs années passées dans le secteur automobile en pilotage de travaux de maintenance, puis en pilotage de projets supply chain, j'ai passé un MASTER de Responsable en Gestion des services et management des hommes pour avoir toutes les clés du pilotage d'une entreprise ou d'un centre de profit. J'ai continué mon parcours en tant que responsable de centre de profit SAV avec une notion de relation et service client très forte puis en tant que directeur d'agence bancaire pour le développement de la partie pilotage financier. Mes compétences me permettent d'aborder sereinement tous les aspects du pilotage d'un Business unit.



Mes compétences :

Management

Amélioration Continue

Organisation

Optimisation

Gestion