Cédrik LUCAS

Compétences professionnelles :



Management de Projet :

Intervention en phase de conception et déploiement jusqu'à l'exploitation : rédaction de cahier des charges, négociation avec les prestataires, coordination des intervenants.

Gestion budgétaire, planification des projets.



Gestion de site :

Gestion du parc de photocopieurs et d'imprimantes : remplacement du parc, suivi budgétaire.

Projet de déménagement de site (postes de travail...).



Technologies de l’information :

Processus de Système d’Information, Gestion du CRM et du SIRH Peoplesoft.



Outils et langage informatique :

MS Project, Primavera, MS Office, Livelink, HTML, SQL, Visual Basic.



Mes compétences :

Certification ITIL V3 Foundation

Informatique

Gestion de projet

Architecture

Gestion d'Affaire

Management opérationnel

Asset management