Cédrine DUBOIS

Je suis une personne motivée, dynamique, rigoureuse et ayant une conscience professionnelle.



Je suis diplômée de l'hôtellerie restauration ou j ai exercé ce métier pendant 10 années, ou j'en garde un excellent souvenir.

j'ai exercé le métier d'assistante administrative pendant un an et demi pour le client Volkswagen, dans un centre de formation, ça été une riche expérience mais cela a dû s'arrêter dû à un licenciement économique.



J'ai également occupé le poste de gestionnaire de site pour la société estivel , gestion locative de bien immobilier, dans le secteur tourisme à carcans plage , poste saisonnier,



Je reste à votre disposition et reste dans l'attente d'un entretien éventuel, afin de pouvoir mieux échanger et vous montrer mes motivations.



Veuillez agréer mes sincères salutations.



Cordialement.