Célestine LÉONETTI

Passionnée par le monde de l’événementiel, j’ai pour souhait principal de faire vivre des émotions fortes et positives aux personnes. De fédérer, d'unifier, de rassembler et de connecter.



Mon adaptabilité et mon sens de l’organisation me permettent de pouvoir prétendre à cet objectif.

Forte de 5 années d’études et de plusieurs expériences professionnelles, je possède des compétences en relations presse, stratégie de communication ou encore en organisation et planification événementielles. Je maîtrise des logiciels tels que Indesign et Photoshop.



Actuellement en Master 1 Management et Ingénierie des Evénements, je recherche pour l’année prochaine, une alternance dans ce secteur.



Si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter par mail : celestine.leonetti@hotmail.fr



Mes compétences :

Adobe Indesign

Adobe Premiere

Réseaux sociaux

Stratégie de communication

Synthèse rédactionnelle

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Organisation d'évènements

Relations Presse

Adobe Illustrator