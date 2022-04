Célia ATTIA

La variété de mes missions en tant que chargée de communication interne et chef de projet, à Réseau Ferré de France, INTM et la Mairie de Saint-Ouen, m'a permis d'acquérir une solide expérience aussi bien dans le domaine de la communication, qu'en gestion de projet Web et conduite du changement.



Récemment installée en région toulousaine, je suis prête à mettre mes compétences et mon savoir-être au service d'une entreprise, d'une institution ou d'une agence.



Si mon profil vous intéresse et que vous avez une mission à me proposer, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion de projet

Communication évènementielle

Communication interne

Animation de réseau

Animation de site

Conception fonctionnelle intranet et collaboratifs

conduite du changement

Communication Web