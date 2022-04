Celia BELMOKHTAR

Après 2 ans d’études en licence, je me réoriente aujourd’hui en DUT de Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA). Afin d’effectuer cette formation en apprentissage, je souhaiterais rejoindre une entreprise au sein de laquelle je pourrais découvrir et m’impliquer dans l’ensemble des fonctions des Ressources Humaines à la rentrée 2016 et ce pour une durée de 2 ans.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint