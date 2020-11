Bonjour,



Je recherche un poste dans le Nord (Lille et environs) ou le Pas-de-Calais (Lens, Béthune et environs).



Postes recherchés : conseillère en séjour, chargée d'accueil, de réservation, de billetterie, réceptionniste, chargée d'événementiel, assistante administrative, ou des postes similaires.

Je suis ouverte à d'autres postes et secteurs, toujours curieuse de découvrir d'autres univers.



Je possède de l'expérience en tant qu' Assistante administrative (7 mois), de Chargée de projets événementiels (1,5 an) et de Conseillère en séjour (9 ans).

Je suis diplômée de la Licence Développement Local et Gestion dÉvénements (Bac +3) et du BTS AGTL (Tourisme Bac+2).



Pour plus de détails, je vous invite à consulter mon CV en cliquant sur le lien suivant : http://www.doyoubuzz.com/bouillet-celia



Je reste à votre disposition pour plus d'informations sur mes attentes professionnelles et mes compétences.



Cordialement,



Célia BOUILLET



Mes compétences :

Animation

Communication

Développement local

Evénementiel

Tourisme

Bureautique

Accueil physique et téléphonique

Gestion de projet

Organisation d'évènements

Internet

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Accueil, événementiel, communication

Médiation culturelle

Programmation

Réservations