Celia CORDIER

Diplômée de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de Lille (ex IUP ENVAR), ma spécialité Construction et Aménagement Durable m'a permis d'acquérir des compétences techniques, réglementaires et opérationnelles dans les domaines de l'aménagement durable et de l'urbanisme.



Chargée de mission à la Communauté d'agglomération du Douaisis en CDD pendant 1 an, j'étais en charge des procédures de création et réalisation de ZAC et le suivi des documents d'urbanisme des communes adhérentes de la CAD.



Aujourd'hui, j'exerce mes compétences au sein de la commune de Loos-en-Gohelle au poste de Responsable du Service urbanisme et aménagement. Mes missions sont plus diversifiées: gestion de projet ( eco quartier, mémorial canadien, hôpital de Lens), gestion foncière et droits des sols, aide à la décision des élus, management de service... dans un esprit résolument innovant notamment sur les questions sociales en mettant le citoyen au centre de chaque action.



Mes compétences :

Microsoft Word

Excell

Inkscape

Illustrator CS5

Mapinfo

Autocad 2D

Développement durable

Urbanisme

Marchés publics (phase technique)

PLU

Procédure de ZAC