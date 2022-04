Célia FLAMENT ZINZONI

Aprés une riche expérience dans l'industrie pharmaceutique en tant que visiteuse médicale, je me suis lancée en 2010 dans l'entreprise individuelle.



Je me suis donc naturellement retournée vers ma première voie qu'est la diététique.



Je suis installée en libéral à Nîmes et je fais régulièrement des missions ponctuelles dans différentes branches de la diététique :



-Aide à l'application du GEMRCN dans les cantines de collèges de l'Hérault

-Suivi de patients en nutrition entérale

-Animation/vente de produits diététiques



Dans l'idéal j'aimerai trouver un travail à temps partiel dans la diététique, afin de compléter mon activité libérale et enrichir mes expériences professionnelles, que ce soit en restauration collective, établissement thermal ou encore hospitalier.



Bonne journée et à bientôt!



Célia



Mes compétences :

Commerciale

Diététicien

Diététicienne

Formation