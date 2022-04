Célia GARCIA-CESSELIN

Ayant déménagé en Suède, je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité dans la région de Stockholm.



Spécialisée dans le management Qualité, Santé Sécurité et Environnement, je mets en place et fais vivre des systèmes de management pour chacun de ces aspects, que ce soit ou non dans le cadre d’un référentiel (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MASE, CEFRI, référentiel Client, etc.), afin de permettre à l’entreprise d’améliorer progressivement ses performances et de respecter la réglementation applicable, voire de prendre les devants.



Mes compétences sont transversales et adaptables à tous secteurs.



Mes compétences :

Certification CEFRI

Norme ISO 9001

Management

Audit interne

Nucléaire

Radioprotection

Norme OHSAS 18001

Gestion de la qualité

Environnement

Certification MASE

Développement durable

Norme ISO 14001

Santé Sécurité au travail