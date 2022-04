Célia INARD

Après un bac scientifique, je me suis orientée vers le domaine de la communication. J'ai obtenu un Bachelor communication à l'ISCPA (école spécialisée dans la formation des métiers de la communication) en 2016. Je suis aujourd'hui étudiante en Master 2 Communication des Organisations, parcours communication intégrée à l'Université Lyon 3.

Depuis maintenant 5 ans, je multiplie les expériences pour enrichir mes connaissances.

Je suis particulièrement intéressée par la rédaction web, la gestion de projet mais aussi la création graphique.

A terme, je souhaite me spécialiser dans la communication culinaire, l'agroalimentaire ou la décoration.

De plus, de sept 2017 à juil 2018, j'ai créé mon auto-entreprise et propose mes services en matière de création graphique ( carte de visite, menus de restaurants, flyer, visuels pour le web ) photographies (visuels site internet, shooting produit) ou encore rédaction web (articles de blog, rédaction de contenus pour les pages d'un site web).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Indesign

Graphisme

Relations presse

Relations Publiques

Community management

Adobe Illustrator CS6

Marketing

Social media

Conception-rédaction

Référencement naturel

Communication

Communication interne

Stratégie digitale

Communication externe