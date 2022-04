Célia LAFOND

Je suis creative Designer Front-End.

Je possède une double vision : à la fois technique en tant qu'Intégratrice Web et créative en tant que Web designer qui m'amène à concevoir graphiquement des interfaces pensées pour l'utilisateur, de qualité et à les intégrer dynamiquement.



Tea addict et un peu geek dans l'âme !



Mes compétences :

JQuery

Graphisme

HTML5

CSS3

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Intégration

User experience

Web design