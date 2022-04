Hello !



Je m'appelle Célia Messaoudi et j'ai 19 ans ! Actuellement en deuxième année de DUT Chimie au sein de l'Université de Strasbourg j'ai pour ambition d'intégrer une école d'ingénieur en alternance dès la rentrée 2019. Souriante, dynamique et ayant la joie de vivre , je suis ouverte aux possibilités d'apprentissage qui s'offriront à moi !



Passionnée de sport et de voyages, j'aime découvrir de nouvelles saveurs et partager les différentes cultures !







A très vite !



Mes compétences :

Génie Chimique

Chemdraw

Chimie analytique

Chimie inorganique

Microsoft Office

Chimie organique