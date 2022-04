Mes compétences :

Accueil, information et orientation des publics

Constitution et suivi des dossiers administratifs,

Traitement de données comptables et chiffrées, ges

Gestion de la documentation, classement et archiva

Maîtrise du vocabulaire médical et médico-social

Excellente orthographe

AFGSU

Saisie rapide sur clavier (10 doigts)