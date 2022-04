Célia RIVIERE

Je m'occupe actuellement de l'assistance utilisateur de niveau 2 ainsi que le support réseau. Je travaille chez Salomon en alternance depuis 3 ans (DUT + Licence professionnelle) et je gère les utilisateurs de l'Europe (France, Italie et Espagne).



N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mes compétences et mes aspirations professionnelles.



Mes compétences :

Help Desk

Microsoft Windows Server

Cisco

Active Directory

Microsoft Office

TCP/IP