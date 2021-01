Célia TOBIANA

Je mappelle Célia, jai 19ans et je suis actuellement en Terminal STMG option Mercatique au lycée Emile LITTRE à Avranches.



Après lobtention de mon BAC STMG, je souhaiterais continuer mes études au sein de votre établissement en intégrant la formation BTS MCO - Management commercial opérationnel.

Jai choisi ce BTS car il correspond à mon futur projet professionnel ; ouvrir ma propre boutique de produits dérivés.



De plus jaimerais suivre cette formation en alternance pour acquérir un certain professionnalisme, pouvoir confronter mes connaissances théoriques aux réalités du terrain et avoir lopportunité de faire mes preuves.



De bonne présentation, dynamique, souriante et volontaire, je fais preuve d'un excellent relationnel, je suis prête et motivée pour apprendre et curieuse de découvrir de nouvelles choses.



Je recherche donc un contrat pro ou d'apprentissage dans le secteur du commerce sur une durée de 2ans mais possible de commencer dès l'été 2021 ( en Ile de France )