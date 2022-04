Célia TOLANDAL

Diplômée d'un Master anglophone, intitulé Tourism and Hospitality Management, je suis à la recherche de nouvelles opportunités, en France et/ou à l'international.



Forte de mes expériences dans le secteur de l'hôtellerie et dans l’administration, je souhaite aujourd'hui évoluer vers un poste me permettant de mettre à profit mes compétences en langues.



Mes compétences :

Logiciel Opera

Logiciel Vega

Salons professionnels

Réalisation de devis

Edition de contrats

Logiciel Symphonie