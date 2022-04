Célian MISSUD

Conseiller infrastructure & infonuagique Microsoft.



Plus de 6 ans d’expérience en technologie de l’information en implémentation d’infrastructure.

Compétence dans la conception, la mise en œuvre et le support avancé pour les solutions Microsoft Office 365, SharePoint et Azure : stockage, réseau, sécurité, virtualisation, sauvegarde et migration.



Passionné d’infonuagique, de virtualisation, d'architecture système et du web.



Mes compétences :

SQL Server

Active Directory

VMware ESX

Hyper-V

Microsoft Windows Server

Office 365

Microsoft SharePoint

Azure

Windows PowerShell