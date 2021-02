Célie FAVRE-COUTILLET

Actuellement étudiante à l'IAE d'Aix-en-Provence, Graduate School of Management, j'ai intégré en deuxième année le Master Marketing et Management des Services. Ce programme concilie un enseignement de haute qualité ainsi que des expériences professionnelles d'au minimum 6 mois tout en favorisant un développement à l'international.



Fort d'un sérieux background en gestion et management de part ma licence à l'université Jean Moulin Lyon 3 et de mon année à la Budapest Business School, je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences managériales.



Par la suite, je souhaite développer une expérience à l'international en travaillant sur des projets combinant marketing digital et marketing opérationnel.



Plus d'info sur :

http://www.linkedin.com/pub/c%C3%A9lie-favre-coutillet/5a/99/416



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Photoshop

Anglais des affaires

GIMP

Marketing

Ecoute et participation

Microsoft office

Gestion de projet

Animer des groupes

Comptabilité analytique

Gestion de conflits

Droit des affaires

Référencement web

Réseaux sociaux

Veille concurrentielle

Marketing mobile