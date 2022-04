Celine AMOUROUX

Professionnelle confirmée de la grande distribution, mon expérience de 16 ans m’a permis d’occuper, entre autre, le poste de Chef de secteur responsable d’un centre de profit de plus de 10 000 K€ et 40 collaborateurs dont 5 cadres .



Outre mes compétences de gestionnaire et de manager, à travers lesquelles je fus amenée à recruter former et animer mes équipes, je veillais à la bonne mise en place des opérations commerciales en adéquation avec la stratégie du groupe, pour une rentabilité assurée.



Ma réactivité et mon sens de l’écoute étaient très appréciés de mes clients dont la satisfaction était prioritaire.



Mes compétences :

Manager commercial

Gestion de centre de profit / compte d'exploi

Chef de secteur Grande distribution

Formatrice

Pack office

Recrutement cadres

Stratégie commerciale

Utilisation de progiciel sous As400

Relation clients