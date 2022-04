Celine ARNAUD HUYGEN

Femme de challenge, je suis reconnue pour ma détermination, mon leadership, une belle énergie et une grande capacité d’adaptation.



0rientée « client », et après une expérience de 12 ans en marketing services et marketing digital, c’est tout naturellement que je me suis dirigée vers la relation clients.



Aujourd’hui responsable d’un service clients, ma mission est d’accompagner une équipe pour satisfaire au mieux nos clients et apporter un service de qualité.



Sensible au bien-être au travail je fais de mon mieux pour mener ma mission avec bienveillance, écoute et empathie.



Mon quotidien ? Faciliter le travail de mes équipes, résoudre les problématiques opérationnelles, développer et améliorer l’organisation et les processus, optimiser la satisfaction clients.



Mes compétences :

Management, relation clients, leadership, communication, satisfaction client, gestion de projets, marketing opérationnel



Mes qualités : Rigueur, organisation, autonomie, capacité d’adaptation, dynamisme, professionnalisme



Mes valeurs : intégrité, responsabilité, respect



