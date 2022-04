Celine ASTRUC

Mes compétences :

• Tenue de la comptabilité générale (clients, fournisseurs, immobilisations…)

• Comptabilisation et saisie des factures fournisseurs, des notes de frais

• Facturation et suivi comptes clients (inter sociétés, autres…)

• Suivi de la trésorerie (règlements, encaissements, rapprochements bancaires)

• Contrôle des comptes et saisie des écritures de provisions lors des clôtures mensuelles et annuelles

• Déclarations fiscales (TVA, TVTS…)

• Gestion des litiges fournisseurs, éditeurs, courtiers et clients





Mes atouts :

- bon relationnel et apprécie le travail en équipe

- bonne connaissance du PACK OFFICE (EXCEL WORD) qui m'a permis de créer et d'organiser des tableaux de suivi et la mise en place de procédures

- rigoureuse, polyvalente et motivée



Tous les secteurs d'activité m’intéressent



