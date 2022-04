Céline ATMACA

Je possède toutes les compétences et qualifications requises pour cette fonction et je suis dotée d'un sens aigu du service.



En effet de part, mes précédentes expériences, j'ai occupé cette fonction. Je suis reconnue pour mon efficacité, mon dévouement, ma présentation irréprochable et pour offrir, toujours avec le sourire, un service de qualité à une clientèle exigeante.



Autonome, dynamique, sérieuse et organisée, je mets tout mon oeuvre pour répondre au mieux aux attentes des clients.