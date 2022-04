Céline BAILLIEU

Diplômée d'un master recherche en Santé Publique et Risques Environnementaux, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur ou assistant ingénieur d'étude, dans le domaine de la biologie/toxicologie.

Mes stages de master m'ont apportés une bonne connaissance de la culture cellulaire, et des atouts en histologie ainsi qu'en immuno-marquage.

Je suis une personne très motivée, impliquée et autonome.

Je reste ouverte à toute proposition de poste qui pourrait me correspondre.



Mes compétences :

Test ELISA

Culture Cellulaire

Histologie, Immuno-histologie

Microsoft Excel, Microsoft Word,Microsoft PowerPoi