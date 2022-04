Céline BAUDUIN

Je suis le fruit d’une mobilité voulue et assumée.



Je suis convaincue que dans un environnement en perpétuel mouvement, au contexte économique mouvant, avec des allongements de carrières, il y a nécessité d’évoluer et d’accompagner les transitions de trajectoires individuelles et/ou collectives afin que celles-ci ne soient pas subies, et deviennent source de performance.



Permettre à chacun et à la collectivité d’anticiper et de devenir acteur de cette mobilité est une clef du succès.



C’est pourquoi j'audite, conseille, pilote, mets en œuvre - de la stratégie à l'opérationnel -, des projets de développement RH concourant à la sécurisation des parcours professionnels, à l'employabilité des personnes, à la compétitivité/pérennisation des entreprises dans leurs évolutions organisationnelles. J’en facilite la compréhension par une expertise en communication interne favorisant l'adhésion aux projets.



Traduire le sens du changement, aider à se positionner et se projeter dans un projet professionnel via des compétences acquises ou à développer, informer sur des formations ou les concevoir, mener des entretiens avec empathie et sens de la reformulation pour être au plus près des attentes, assurer une prospective métier favorisant la mobilité, voici quelques exemples de la manière dont je pourrais vous accompagner.





FORMATION



Master 2 Paris 13 - Information et Communication dans les organisations - spécialité RH







Mes compétences :

Communication

Conseil

Ressources humaines

Analyse

Conduite du changement

Conduite de projet

GPEC

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Animation

Gestion de carrière