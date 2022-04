Céline BEAUDELOT

Après plus de 10 ans passés dans la logistique industrielle à divers postes dans le secteur de la métallurgie / sidérurgie, j'ai acquis tout au long de ces années une forte culture industrielle, en fin de contrat, je souhaite relever de nouveaux challenges.



Ma capacité d'adaptation et mes compétences pluridisciplinaires (gestion de production, gestion de projets, ordonnancement/planification, gestion des stocks, approvisionnement, logistique, ADV, ...) me permettent de m'adapter très rapidement à toutes activités.



J'ai toujours oeuvré dans le sens de l'intérêt global d'une entreprise assumant mes différents postes avec abnégation, honnêteté, loyauté et dévouement.



Disponible, je suis à votre disposition pour vous détailler mon parcours professionnel, vous exposer mes motivations et surtout réfléchir avec vous sur vos questions actuelles et vos objectifs futurs.



En l'attente, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations respectueuses.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Gestion de projets

Logistique

Manager

Responsable logistique

Supply chain

ventes