Céline BÉLAIR

Après des années à vivre ma passion du graphisme comme un loisir, j'ai eu l'opportunité en 2009, dans le cadre d'un CIF, de suivre une formation d'infographiste Multimédia 3D à l'école ARIES à Lyon 7.

Cette formation m'a apportée toutes les connaissances nécessaires pour travailler dans les domaines du graphisme,du web,et du multimédia.

Elle m'a permis de prendre confiance en moi au niveau de mes créations,et de maîtriser tout les logiciels de la suite Adobe CS3 ainsi que 3dsmax.

J'ai effectué un stage chez un imprimeur où j'ai eu l'occasion de créer divers supports de communication (flyer, affiche, pochette commerciale, ...).

De plus je réalise régulièrement pour mon entourage des mailing, des flyers, des sites web, des animations flash,...

Motivée, dynamique,et passionnée, je recherche un poste qui me permettrai de travailler sur différents projets(web, pao,...)et de mettre en pratique mes compétences et qualités d'infographiste multimédia.



Mes compétences :

Illustrator CS5

Excell word powerpoint

Indesign CS5

Photoshop CS5

After effect

Flash AS2 et AS3

Logiciel montage vidéo première final cut pro

Dreamweaver CS5

3dsmax Cinéma4D SketchUp

Infographiste

Maquettiste

Graphiste

Création

Illustration

Web

