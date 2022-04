Celine BEREZAY

Après avoir occupé un poste d'animatrice Hygiène Sécurité Environnement, j'ai décidé de me lancer dans ce que j'ai toujours voulu faire : Les Ressources Humaines.

Mon bilan de compétences a confirmé mes aptitudes et compétences pour exercer ce métier.

J'ai suivi une formation d'assistante Ressources Humaines pour m'apporter toute la technicité de ce métier et être opérationnelle rapidement.

Me voici, aujourd'hui, titulaire du Titre Professionnel d'Assistant(e) des Ressources Humaines et prête à mettre mes compétences au service de votre entreprise ! Ma rigueur, mon intérêt pour la réglementation sociale et mon sens de la confidentialité sauront correspondre au profil recherché pour un poste d'assistante des Ressources Humaines.

Je suis actuellement une formation à distance "Gestion de la paie" sur 3 mois. J'ai fait le choix de suivre une formation à distance afin de rester disponible sur le marché du travail. Je gère ainsi mon emploi du temps.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Word