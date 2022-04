Céline BERNHARD

Disponible immédiatement, je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle qui me permette d'utiliser mes connaissances et mes expériences passées, mais qui soit aussi pour moi enrichissante et donc motivante pour mon évolution professionnelle. Ce qui serait à terme une reconnaissance de mon travail et de mon investissement personnel.



Mes compétences :

Organisation

Dynamique

Polyvalente

Autonomie

Esprit d'équipe

Sens du commerce

Maîtrise des outils bureautiques

Aisance relationelle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion du courrier

Facturation

Gestion administrative