Céline BINETEAU

Nice to meet you ! Can I be your designer today ? French Free lance graphic designer, I work on : logotype, visual identity, printing communication, brand design, textile all over print, and more. Enjoy my online portfolio : http://celinebineteau-graphicdesign.fr/



Graphiste free lance : port d'attache : Rennes ! Travail de logotype, identité visuelle, design textile, communication print, communication produit, communication de marque. Secteurs de prédilection ? Centre et produits de bien-être, lancement produit, marques textiles, cafés et restauration, secteur culturel. Ouverte à de nouvelles belles expériences pleines d'éthique et de créativité. A très bientôt ! http://celinebineteau-graphicdesign.fr/



Mes compétences :

Création