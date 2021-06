Experte en pilotage de projets stratégiques et management déquipes, jai acquis une importante dimension découte, daccompagnement et de conseil auprès de mes clients, mes partenaires et de mes collaborateurs.



Sens du collectif et du bien être, agilité et créativité, dynamique et audacieuse, sont mes atouts pour réussir. Challengez-moi, rencontrons-nous !