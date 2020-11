Céline BRAUN DEBOURGES

***Coaching par téléphone, Visio ou en cabinet entre Nîmes (Gard) et Avignon (Vaucluse)***



Passionnée par les relations humaines, je me suis orientée vers un métier qui mapporte au quotidien le plaisir de contribuer à la réussite dautrui. Je suis formatrice et coach spécialisée en gestion du stress et du sommeil. Bien dormir est essentiel pour avoir une bonne qualité de vie. C'est aussi le prochain levier de performance des entreprises. J'accompagne mes clients vers la réussite de leur projets en prenant en compte leur rythme biologique, trop souvent ignoré, et leur apprend à mieux dormir, à passer d'un état de fatigue quotidien et de surmenage à plus de vitalité et de sérénité.

Ma différence

- Diplôme de coaching : Master 2 Accompagnement Professionnel & Coaching obtenu en 2009

- Spécialité rare : la gestion du stress ET du SOMMEIL (formée aux TCC du Sommeil et du Stress)

- Livre "Les secrets d'un bon sommeil" aux Editions Jouvence

- Expérience de 22 ans en contexte international me permettant de coacher mes clients en anglais

- Présence dans les média : interventions TV et radio, suivie par plus de 15 000 personnes sur les réseaux sociaux et rédactrice d'un blog

Mes services pour entreprises et particuliers

- Coaching individuel (coaching professionnel ou coaching de vie) en face à face dans la région d'Avignon/Nîmes ou PAR TELEPHONE et coaching collectif. Coaching sommeil pour les enfants, adolescents et adultes.

- Formations : Améliorer la gestion et la qualité de son sommeil, Gérer le stress, Le marketing de soi, Initiation au réseaux sociaux (N° OF 91 30 02621 30, label Certif'LRMP, DATADOCK)

- Ateliers, Conférences

Thèmes : sommeil, stress, transition professionnelle, confiance en soi, marketing de soi, réseaux sociaux, retraite heureuse.

Ma déontologie : confiance, écoute, empathie, respect, confidentialité, pédagogie, neutralité.



En savoir plus : www.cbd-coaching.com

Découvrir mon livre : https://bit.ly/2SIzQEr