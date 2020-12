Celine BRUYERE

4 ans au Club Med en tant qu'agent de voyage (au centre d'appels européen) puis expert (gestion des dossiers à la carte, litigieux, complexes), je suis à présent sur Lyon en tant que téléconseillère assurance maladie depuis 2005.



Dans ces postes qu'ils soient au Club Med ou à la CPAM du Rhône, j'ai toujours ce qu'il y a de primordial pour moi, le contact direct avec la clientèle.



Je fais preuve d'une grande empathie, je suis très à l'écoute. C'est pourquoi j'ai 2 objectifs prochainement :



- évoluer au sein de la CPAM et me tourner vers des services d'aide à la personne tel que celui dédié à l'exclusion et à la précarité des assurés.



soit



- développer ma propre agence de voyages avec pour objectif proposer des voyages proches des autochtones, loin des sentiers battus pour une véritable et authentique découverte du pays visité ou même d'un coin de France oublié par les touristes. Visiter différemment.



Je suis une boulimique de la vie, dynamique et avec toujours la même soif d'apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes, d'évoluer dans le but de mener à bien mes projets.



Mes compétences :

Social