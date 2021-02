Céline CAPON

Passionnée par la science, l’innovation et les technologies de l’information, j’ai naturellement poursuivi mes études en intégrant le domaine de l’informatique.

Mon expérience en tant que référente et analyste fonctionnelle CRM auprès de grands comptes internationaux (tels que Lafarge, Total, MHIS..) m’ont permis de faire face à de multiples cas métiers.

Cette expérience fonctionnelle, combinée à l’expertise technique développée sur Salesforce et OCOD grâce à des activités de support et de maintenance applicatives ; me permettent d’accompagner les entreprises dans leur transformation commerciale.

Attirée par la relation client et le pilotage de projets, j’envisage de continuer à progresser dans cette voie.



Mes compétences :

Physique chimie des matériaux

Plan d'expérience

Métallurgie

Physique

Composites

Chimie

Polymères

Traitements de surface

Écoconception

Béton

Salesforce

Base de données