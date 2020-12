Céline LUCIANO

Passionnée depuis des années par l’environnement et la faune, j'ai effectué plusieurs stages en soins animaliers ce qui m'a confirmé mon désir de travailler en relation avec la nature. Lors de mon cursus, j’ai pu étudier le droit de l’environnement, la physiologie des êtres vivants, leur biologie, leur origine et évolution, leur comportement, leurs adaptations à l’environnement, ainsi que leurs interactions avec celui-ci.



Ayant un goût prononcé pour le travail de terrain, j’ai mis en application de nombreux protocoles de suivis naturalistes (IKA, IPA, repasse, baguage, camp de migration, comptage wetlands, détecteurs ultrasons, suivi loutre, télémétrie). Aide-bagueur depuis 2010, je maîtrise les techniques de manipulation et de baguage d’oiseaux. J’ai notamment effectué un suivi biologique annuel de la Tortue d'Hermann dans le cadre du programme «Life + Tortue d'Hermann» et de l’outarde canepetière dans le cadre du programme «Life outarde ». Une partie du travail a également consisté à la mise en place d’un protocole expérimental de suivi de l'avifaune "ordinaire". Lors de mes précédentes expériences en bureau d’études j’ai réalisé des inventaires naturalistes, identifié les enjeux écologiques et les éventuels impacts du projet, et élaboré des mesures environnementales. Plus récemment, j’ai contribué à une étude sur l’écologie de la reproduction des mésanges charbonnières au Max Planck Institut d’Ornithologie et à l’alimentation d’une base de données sous Access. Mon intégration au sein d’une équipe de recherche internationale m'a conféré une grande adaptabilité et une bonne maîtrise de l’anglais. Ces expériences dans différentes structures de protection de l’environnement m’ont apporté une vision globale et une bonne compréhension des attentes et rôle de chacun de ces organismes. J’ai donc acquis patience, précision ainsi que rigueur, et la rédaction d’études d’impacts m’a conféré de solides compétences rédactionnelles. D’intérêt pour le milieu naturaliste et associatif, je m’investis par ailleurs dans diverses associations de protection de la nature mais aussi dans l’animation auprès du grand public. Ce qui m'a permis d’être à l’aise avec un large public, et d’adapter mon discours en fonction de mon interlocuteur.



Par ailleurs, je maîtrise les outils informatiques et cartographiques (SIG), et j’ai des connaissances en logiciels de PAO. J’ai eu l’occasion de réaliser un film de vulgarisation scientifique en anglais sur la thématique des espèces végétales invasives, d’animer un groupe Facebook et un blog pour la LPO PACA, et rédiger un article pour le site Ornithomédia. Enfin, ayant eu la chance de travailler dans des lieux aussi divers que la Camargue, le Mercantour, le maquis varois, la forêt bavaroise (Allemagne) ou le Québec, je m’adapte facilement à différents contextes culturels et climatiques, et à la vie et au travail en équipe.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de chargée d'études naturaliste au sein d'une association ou d'un bureau d'études afin de réaliser des inventaires Faune.



Mes compétences :

Mammalogie

Microsoft office

Botanique

Herpéthologie

Ornithologie

SIG

Biodiversité