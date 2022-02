Madame, Monsieur bonjour,

Je suis Celine MILLIER, j'ai 39 ans, j'ai un BTS Assistant manager. Ancienne militaire et ancienne épouse de légionnaire, j'ai à coeur des valeurs telles que le respect, la ponctualité, le sens de l'engagement . J'ai travaillé dans des grandes entreprises comme le Centre National d Etudes Spatiales (CNES), CEGELEC SPACE du groupe VINCI en Guyane et le Ministère de la Défense en métropole et dans d'autres différentes entreprises . J'ai une expérience professionnelle qui tourne autour des métiers de secrétaire, gestionnaire administrative, gestionnaire en RH et assistante manager. J'ai aussi fait des animations commerciales et de la vente, mais aussi de l'aide à la personne en bénévolat avec HNDA (Hospitalité Notre Dame Des Armées) et aussi de une casquette de formatrice en premiers secours pour la croix rouge en bénévolat.

Je suis motivée, dynamique, avenante. J'ai un très bon esprit d'équipe et je sais travailler en autonomie.

Mes mots d'ordre sont confidentialité, productivité et cohésion.

Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ma candidature.

Respectueusement.