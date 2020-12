J'aime mon métier de comptable taxateur mais comme beaucoup de personnes, le confinement m'a permis de prendre conscience de ce que je ne voulais plus professionnellement et je suis passée à l'action.



Aujourd'hui, je suis comptable taxateur mais dans une étude de 5 salariés... Et ça me plaît.



Mes compétences :

Formalités postérieures

Comptabilité générale

Déclarations sociales et fiscales

Négociation immobilière

Taxe des actes notariés

Création de supports pédagogiques

Paie