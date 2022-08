Céline PIERRE

Dotée de 10 ans d'expérience dans le domaine de la communication, je participe aux différents projets de la conception à la réalisation. Toujours force de proposition, je suis convaincue de l'importance de la communication dans la réussite d'une entreprise.



Les missions et champs d'action à travers lesquels je communique au quotidien me permettent d'être opérationnelle rapidement et de manière efficace : interne, externe, institutionnelle et digitale.



J'aspire à rejoindre une équipe dynamique pour mettre à profit mes acquis et mes compétences.